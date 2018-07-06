СМИ: Летевший из Перми в Анталью лайнер экстренно сел в Казани

Экипаж сослался на возникновение неких проблем с самолетом.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Следовавший из Перми в Анталью лайнер совершил экстренную посадку в Казани, сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на одного из пассажиров.

По словам собеседника издания, экипаж сослался на некие проблемы с самолетом и объяснил, что необходима перезагрузка системы.

Еще одной причиной незапланированной посадки стало то, что лайнеру потребовалась дозаправка.