СМИ: Летевший из Перми в Анталью лайнер экстренно сел в Казани

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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Следовавший из Перми в Анталью лайнер совершил экстренную посадку в Казани, сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на одного из пассажиров.
По словам собеседника издания, экипаж сослался на некие проблемы с самолетом и объяснил, что необходима перезагрузка системы.
Еще одной причиной незапланированной посадки стало то, что лайнеру потребовалась дозаправка.
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Экипаж сослался на возникновение неких проблем с самолетом.
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