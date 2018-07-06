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Татар-информ

6 июля 2018, 06:59

Происшествия

При спасении подростков из пещеры в Таиланде погиб дайвер

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Бывший боец спецназа ВМФ потерял сознание под водой, реанимировать его не удалось.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Таиланде в ходе операции по спасению оказавшихся заблокированными в затопленной пещере 12 подростков из местной детской футбольной команды и их тренера погиб бывший боец спецназа ВМФ страны (SEAL). Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как рассказал журналистам командир спецназа Арпакорн Юоконкай, дайвер был добровольцем. Он потерял сознание, находясь под водой, и попытки реанимировать его оказались безуспешны.

При этом Арпакорн заверил, что спасательная операция будет продолжена, несмотря на этот трагический инцидент.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пропавшие 23 июня в пещере Кхао Луанг, расположенной на территории заповедника Понг Пха, подростки и тренер были найдены 2 июля. Они не смогли выбраться из пещеры, так как сильные дожди вызвали подъем уровня воды в ручье, который протекает у входа.

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