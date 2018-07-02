В Таиланде нашли потерявшихся в затопленной пещере подростков

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Таиланде военные спасатели обнаружили пропавших девять дней назад в затопленной пещере 12 подростков из местной детской футбольной команды и их тренера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bangkok Post.
Как рассказал губернатор области Чанг Раи Наронгсак Осотханакорн, дети и их наставник живы, но пока не могут передвигаться.
Чтобы извлечь найденных на поверхность, из пещеры начали откачивать воду. В ближайшее время к ним должны направиться водолазы и врачи, передает «Русская служба Би-би-си».
Об исчезновении подростков-футболистов и их тренера в пещере Кхао Луанг, расположенной на территории заповедника Понг Пха. стало известно 23 июня. Спустившиеся вниз люди не смогли выбраться, так как сильные дожди вызвали подъем уровня воды в ручье, протекающем у входа в пещеру.
К поискам были привлечены аквалангисты из военно-морского спецназа Таиланда.
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