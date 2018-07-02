В Таиланде нашли потерявшихся в затопленной пещере подростков

Из пещеры начали откачивать воду, чтобы извлечь найденных на поверхность.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Таиланде военные спасатели обнаружили пропавших девять дней назад в затопленной пещере 12 подростков из местной детской футбольной команды и их тренера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bangkok Post.

Как рассказал губернатор области Чанг Раи Наронгсак Осотханакорн, дети и их наставник живы, но пока не могут передвигаться.

Чтобы извлечь найденных на поверхность, из пещеры начали откачивать воду. В ближайшее время к ним должны направиться водолазы и врачи, передает «Русская служба Би-би-си».

Об исчезновении подростков-футболистов и их тренера в пещере Кхао Луанг, расположенной на территории заповедника Понг Пха. стало известно 23 июня. Спустившиеся вниз люди не смогли выбраться, так как сильные дожди вызвали подъем уровня воды в ручье, протекающем у входа в пещеру.

К поискам были привлечены аквалангисты из военно-морского спецназа Таиланда.