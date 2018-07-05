Синоптики РТ предупредили о сохранении высокой пожарной опасности в лесах

Предупреждение Гидрометцентра Татарстана актуально с 5 по 10 июля.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана предупредили о высокой пожарной опасности лесов в период с 5 по 10 июля.

Местами на территории республики в эти дни ожидается 4-й класс пожароопасности лесов, отмечается в предупреждении Гидрометцентра РТ.

Сегодня же синоптики предупредили о грозах с кратковременными усилениями юго-западного ветра, которые ожидаются в регионе завтра, 6 июля.