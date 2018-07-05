Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и усилениях ветра

Ночью в большинстве районов республики пройдут дожди.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Завтра ночью и днем на территории республики местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями юго-западного ветра до 15 – 20 м/с, предупреждают синоптики Татарстана.

Ночью порывы ветра в отдельных районах могут достигать 22 м/с, отмечается в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении природных условий.

Кроме того, ночью в большинстве районов Татарстана пройдут дожди, днем местами также вероятны небольшие дожди. В темное время суток температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла, в светлое – от 25 до 30 градусов, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.