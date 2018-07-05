В МИД России посчитали отравление в Эймсбери «грязной политической игрой»

Мария Захарова призвала британские правоохранительные органы к взаимодействию с коллегами из России.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В российском МИД назвали «грязной политической игрой» ситуацию вокруг отравления в Эймсбери (Великобритания), сообщает РБК со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу у грязной политической игры, которую затеяли определенные силы в Лондоне, и начать наконец-то взаимодействие с правоохранительными органами России», — отметила представитель МИД.

Кроме того, Захарова отметила, что в МИД искренне переживают за пострадавших.

Инцидент в Эймсбери произошел 30 июня, недалеко от Солсбери, где в марте отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Мужчину и женщину нашли без сознания и госпитализировали с отравлением веществом «Новичок».