Государство не заплатит сборной России за участие в ЧМ

Экономика и финансыЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Футболисты сборной России не получат денежного вознаграждения от государства за участие в чемпионате мира 2018 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник во властных кругах.
Выплат пока не планируется, пояснил собеседник агентства.
По итогам чемпионатов государство никогда не платит спортсменам. Вознаграждения получают участники Олимпиады, поскольку в Играх представлено множество видов спорта, подчеркнул источник.
Полагающиеся выплаты российские футболисты получат от Международной федерации футбола (FIFA). Российская сборная уже выиграла 16 млн долларов за выход в четвертьфинал мундиаля.
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