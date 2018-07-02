РФС получит 16 млн долларов за выход сборной России в четвертьфинал ЧМ

Международная федерация футбола выплатит Российскому футбольному союзу призовые за победу над испанской сборной.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Российский футбольный союз (РФС) заработает не менее 16 млн долларов после выхода сборной России в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года, сообщает Sport24.

FIFA выплатит 8 млн долларов за участие России в групповом этапе мундиаля, 4 млн долларов — за выход в плей-офф и еще 4 млн долларов за выход в четвертьфинал после победы над сборной Испании.

Общий призовой фонд насчитывает 400 млн долларов. Команда-победитель получит 38 млн долларов.