РФС получит 16 млн долларов за выход сборной России в четвертьфинал ЧМ

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Российский футбольный союз (РФС) заработает не менее 16 млн долларов после выхода сборной России в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года, сообщает Sport24.
FIFA выплатит 8 млн долларов за участие России в групповом этапе мундиаля, 4 млн долларов — за выход в плей-офф и еще 4 млн долларов за выход в четвертьфинал после победы над сборной Испании.
Общий призовой фонд насчитывает 400 млн долларов. Команда-победитель получит 38 млн долларов.
Следующая новость
Мужчина попытался переплыть водоем, но не рассчитал свои силы.
Дополнительные выборы депутатов Казгордумы третьего созыва состоятся 9 сентября.
Сумма составляет менее 5 процентов от всей годовой потребности.
Мужчина не оплатил 30 тысяч рублей штрафа.
Работы выполнены в части улиц поселков Константиновка, Самосырово, Нагорный, Салмачи, Петровское.
Трагедия произошла в реке Ик между посёлком Тумутук и селом Новый Тумутук Бакалинского района Башкортостана.
Встреча с болельщиками состоится 3 июля в селе Татарский Дюм-Дюм.
Российские футболисты смогли вырвать победу у Испании после серии послематчевых пенальти.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье на реке Кама возле базы отдыха «Радуга».
Укомплектованность врачами городских больниц достигла 79 процентов.
Средняя продолжительность слушаний по генеральному плану Казани составила от 5 до 7 часов.
Предварительное предложение было сформировано после общественных слушаний по главному градостроительному документу.
02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8