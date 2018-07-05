Главное
В Казани мужчину судят за ограбление ювелирного магазина

Оксана Романова

5 июля 2018, 14:50

Экономика и финансыПолитикаОбществоЗдоровье и средаАктуальная урбанистика Татарстана

Премьер-министр РТ дал старт конкурсу проектов экорайона Казани в помощь банковским погорельцам

Рекомендуем

Фото: tatarstan.ru

Предполагается, что участки в зоне индивидуальной жилой застройки будут реализованы за три-четыре года.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ, Оксана Романова). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на пресс-конференции в Кабинете Министров РТ дал старт открытому международному конкурсу на разработку концепции и мастер-плана первого в Казани экорайона, средства от реализации жилья и участков в котором затем будут направлены на поддержку вкладчиков разорившихся татарстанских банков.

«Идея экорайона была детально рассмотрена на совещаниях Кабинета Министров Татарстана. Предварительно специалисты проанализировали градостроительные предпосылки, динамику спроса на недвижимость, мировые тенденции экологоориентированного строительства и так далее. Это будет первый в Казани экспериментальный экорайон, транслирующий негородской образ жизни», – пояснил Песошин.

ÐŸÑ€ÐµÑÑ-ÐºÐ¾Ð½Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ²ÑÑ‰ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑÑ‚Ð°Ñ€Ñ‚Ñƒ Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÑÐ° Ð½Ð° Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÑƒ ÐšÐ¾Ð½Ñ†ÐµÐ¿Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¸ ÐœÐ°ÑÑ‚ÐµÑ€-Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð° ÑÐºÐ¾Ñ€Ð°Ð¹Ð¾Ð½Ð° Ð² Ð³.ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸. ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ ÐŸÑ€ÐµÐ¼ÑŒÐµÑ€-Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑ‚Ñ€ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð.Ð’.ÐŸÐµÑÐ¾ÑˆÐ¸Ð½.

Он также отметил, что практика проведения подобных международных конкурсов в России сравнительно невелика. Тем не менее именно эта форма позволяет выбрать оптимальное решение из предложенного участниками и применить лучшие мировые практики градостроительного проектирования в Казани. Это в свою очередь послужит стимулом к развитию и освоению территории, превышающей по размерам жилой массив Дербышки или поселок Константиновка.

«Результаты этой работы, кроме того, положительно скажутся на решении основной задачи Республиканского фонда поддержки – его наполнении и поддержке пострадавших в результате неудачной деятельности банков на территории РТ», – подчеркнул Алексей Песошин.

Четверть территории от 759 га бывших артиллерийских складов в Кировском районе планируется занять многоквартирной застройкой высотой до пяти этажей. Остальные три четверти площади отводятся, согласно ТЗ конкурса, под индивидуальную жилую застройку. Однако планы таковы лишь на старте проекта, и Премьер не исключил, что в дальнейшем возможна их корректировка.

ÐŸÑ€ÐµÑÑ-ÐºÐ¾Ð½Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ²ÑÑ‰ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑÑ‚Ð°Ñ€Ñ‚Ñƒ Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÑÐ° Ð½Ð° Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÑƒ ÐšÐ¾Ð½Ñ†ÐµÐ¿Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¸ ÐœÐ°ÑÑ‚ÐµÑ€-Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð° ÑÐºÐ¾Ñ€Ð°Ð¹Ð¾Ð½Ð° Ð² Ð³.ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸. ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ ÐŸÑ€ÐµÐ¼ÑŒÐµÑ€-Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑ‚Ñ€ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð.Ð’.ÐŸÐµÑÐ¾ÑˆÐ¸Ð½.

«Участок сложный, и это только начало конкурса, что получится – увидим. У нас две основные задачи: создать экорайон и получить деньги», – обратил внимание на экономическую целесообразность идеи Песошин.

По предварительным расчетам, при реализации концепции экорайона территория сможет вместить 20 – 25 тыс. жителей. По словам помощника Президента РТ, председателя совета Республиканского фонда поддержки Айрата Нурутдинова, многоэтажное строительство, возможно, более доходно, однако процесс его окупаемости иногда затягивается до 25 лет. Большая же часть территории экорайона Казани будет занята индивидуальной жилой застройкой, которую предполагают реализовать в течение трех-четырех лет.

«Причем мы предполагаем ведь не просто продать, а наложить ограничения, чтобы здесь не сформировалась сверхплотная частная застройка. По большому счету, мы продаем не квартиры, а сотки. Думаю, по стоимости это три-четыре миллиона за 10 соток. Но я первой задачей ставлю не получение прибыли, а чтобы территория была организована оптимально, чтобы нам не было стыдно спустя десятилетия. Я с 1996 года занимаюсь приватизацией, землей, недвижимостью и уверен, что этот проект с лихвой окупится», – заявил Нурутдинов.

ÐŸÑ€ÐµÑÑ-ÐºÐ¾Ð½Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ²ÑÑ‰ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑÑ‚Ð°Ñ€Ñ‚Ñƒ Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÑÐ° Ð½Ð° Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÑƒ ÐšÐ¾Ð½Ñ†ÐµÐ¿Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¸ ÐœÐ°ÑÑ‚ÐµÑ€-Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð° ÑÐºÐ¾Ñ€Ð°Ð¹Ð¾Ð½Ð° Ð² Ð³.ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸. ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ ÐŸÑ€ÐµÐ¼ÑŒÐµÑ€-Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑ‚Ñ€ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð.Ð’.ÐŸÐµÑÐ¾ÑˆÐ¸Ð½.

В ближайшие 40 дней все желающие смогут подать заявку на участие в конкурсе на русском либо английском языке (зарубежные компании также приглашаются к участию) на сайте contestkzn.ru. Все претенденты должны представить не менее пяти проектов в портфолио, а также эссе о том, каким они видят экорайон.

Во второй этап пройдут трое финалистов (команд). Их будет определять межотраслевое жюри, включающее в том числе и зарубежных экспертов. Первое заседание жюри состоится 22 августа, тогда же будет объявлена тройка лидеров. Победителя назовут 27 сентября. Помимо права реализации проекта ему достанутся 3 млн рублей. Занявшие второе и третье места команды получат соответственно 2 и 1 млн рублей.

«Мы приглашаем к участию консорциумы, которые объединят специалистов России и зарубежья. Причем не только архитекторов, но и маркетологов, и экономистов, и специалистов по комплексному развитию архитектуры», – подчеркнул генеральный директор Агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский.

Алексей Песошин добавил, что «Президент РТ принял решение лично возглавить жюри конкурса».

ÐŸÑ€ÐµÑÑ-ÐºÐ¾Ð½Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ²ÑÑ‰ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑÑ‚Ð°Ñ€Ñ‚Ñƒ Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÑÐ° Ð½Ð° Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÑƒ ÐšÐ¾Ð½Ñ†ÐµÐ¿Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¸ ÐœÐ°ÑÑ‚ÐµÑ€-Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð° ÑÐºÐ¾Ñ€Ð°Ð¹Ð¾Ð½Ð° Ð² Ð³.ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸. ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ ÐŸÑ€ÐµÐ¼ÑŒÐµÑ€-Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑ‚Ñ€ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð.Ð’.ÐŸÐµÑÐ¾ÑˆÐ¸Ð½.

Мэр Казани Ильсур Метшин со своей стороны заметил, что столица РТ уже имеет опыт проведения таких конкурсов. Так, несколько лет назад архитектурное бюро SPEECH Сергея Чобана выполнило мастер-план реновации Адмиралтейской слободы (реализация которого так и не была начата – прим. Т-и). По словам мэра, это позволило по-новому взглянуть на пространство. Затем лучший международный опыт был применен при благоустройстве набережной озера Кабан.

«Я рад, что мы не побежали шлепать многоэтажки, а так серьезно подходим к этому вопросу. Люди покупают не жилье, они покупают образ жизни, поэтому мы ставим в ТЗ не только благоустройство и озеленение, но и вопросы экологии. Где, как не в этом месте между Волгой и экопарком Лебяжье, быть новому району Казани? Нет неважных районов, но это мегапроект, который выведет Казань на совершенно новый уровень. Верю, что этот новый район будет воспитывать и нового жителя», – заявил мэр.

ÐŸÑ€ÐµÑÑ-ÐºÐ¾Ð½Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ²ÑÑ‰ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑÑ‚Ð°Ñ€Ñ‚Ñƒ Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÑÐ° Ð½Ð° Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÑƒ ÐšÐ¾Ð½Ñ†ÐµÐ¿Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¸ ÐœÐ°ÑÑ‚ÐµÑ€-Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð° ÑÐºÐ¾Ñ€Ð°Ð¹Ð¾Ð½Ð° Ð² Ð³.ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸. ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ ÐŸÑ€ÐµÐ¼ÑŒÐµÑ€-Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑ‚Ñ€ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð.Ð’.ÐŸÐµÑÐ¾ÑˆÐ¸Ð½.

Он также попросил записать его в первоочередники на покупку жилья в экорайоне, подчеркнув, что реализованный проект будет даже лучше, чем участие сборной России в ЧМ-2018 по футболу. А также пообещал подарить один участок игроку сборной Бразилии Неймару, если во время матча с командой Бельгии в Казани он забьет три гола.

«В Казани покупатель балованный. Девелоперы борются за покупателей. Чем вкуснее площадка, чем правильнее она проработана, тем доход будет выше. Посмотрите, что продают Арабские Эмираты? Песок! Почему мы не можем стать таким Дубаем для соседних регионов?» – наметил перспективу глава города.

Массовые продажи участков индивидуальной жилой застройки экорайона Казани, по словам Нурутдинова, могут стартовать уже в конце этого года. В конце 2019 туда могут заселиться первые жители.

Следующая новость

В казанском пресс-центре ЧМ прошел флешмоб Госансамбля фольклорной музыки РТ
Новости дня
16:31
В Казани волонтеры хотят нажиться на продаже формы ЧМ-2018

Самый дорогой комплект одежды, который продают на сайте объявлений, стоит почти 20 тыс. рублей.

16:25
В казанском пресс-центре ЧМ прошел флешмоб Госансамбля фольклорной музыки РТ

Творческий коллектив исполнил музыкальные композиции на национальных инструментах.

16:20
Государство не заплатит сборной России за участие в ЧМ
16:20
Беременные челнинки нарисовали на своих животах мяч, Забиваку и звезд футбола

Гестационная живопись предполагает нанесение рисунка на живот беременной женщины.

16:15
Госдума РФ раскрыла зарплаты депутатов
16:12
В Казани хотят снести точки по продаже кваса

В список объектов под снос попали более 20 торговых павильонов, среди которых есть сезонные ларьки и шиномонтажные мастерские.

16:08
«Особенные» атлеты станут флагоносцами на четвертьфинале ЧМ в Казани

Подростки с ограниченными возможностями здоровья вынесут флаги сборных перед началом матча Бразилия — Бельгия.

16:05
В Казани мужчину судят за ограбление ювелирного магазина

Прокурор попросил суд назначить обвиняемому семь с половиной лет колонии строгого режима.

15:58
XVIII Федеральный Сабантуй пройдет в Чебоксарах

7 июля на Красной площади Чебоксар ожидается приезд более полутысячи представителей татарских общественных организаций из 41 региона РФ.

15:49
Утонувший в реке Зай мужчина страдал тяжелой болезнью, но отправился рыбачить один

Тело 52-летнего рыбака обнаружили неподалеку от поселка Утяшино.

15:43
Россия вновь вошла в топ-5 самых работающих стран
15:40
FIFA перенесла тренировку сборной Бразилии с Kazan-Arena, чтобы сберечь поле

Команда Бельгии провела тренировку заранее, на своей базе в подмосковном Дедовске.

15:31
Почти половину российских Су-57 испытали в Сирии
15:22
После мундиаля Ростуризм ожидает увеличения турпотока в Россию на 14 – 18 процентов

Проведение ЧМ-2018 создало очень качественную туристическую инфраструктуру, уверен глава Ростуризма.

15:20
Участники автопробега «Автотуризм без вреда природе» достигли Челябинской области

12 общественников, волонтеров и спортсменов знакомятся с красотами национального парка «Таганай».

15:10
Ак Барс Банк запускает программу лояльности для держателей карт Visa

Программа лояльности подключается дистанционно, без перевыпуска карты и посещения отделения банка.

15:08
ЦБ отозвал лицензию у якутского банка
14:59
Минниханов рекомендовал сократить рабочий день в Казани 6 июля

Из-за матча чемпионата мира по футболу Президент Татарстана предложил предприятиям Казани отпустить сотрудников в 14.00.

14:50
Премьер-министр РТ дал старт конкурсу проектов экорайона Казани в помощь банковским погорельцам

Предполагается, что участки в зоне индивидуальной жилой застройки будут реализованы за три-четыре года.

14:50
«Газпром» не подтвердил сообщение «Нафтогаза» об аресте акций компании
14:48
Белицкая: «Накануне вечером поменяли эскиз граффити Неймара»

Заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани рассказала о том, как шла работа над рисунком бразильской звезды.

14:38
«Татспиртпром» запустил производство эксклюзивного кумыса

Первым напиток попробовал Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

14:35
В Аксубаевском районе РТ осудили мать, оставившую новорожденную дочь умирать на морозе

36-летняя жительница села Татарское Сунчелеево получила два года лишения свободы условно.

14:34
Власти Казани ответили на призыв горожан нарисовать граффити Акинфеева

По словам Жанны Белицкой, работа с изображением вратаря сборной России может появится в столице РТ.

14:28
С начала ЧМ-2018 по футболу города-организаторы приняли более пяти миллионов туристов

Предварительные данные по туристическому потоку во время мундиаля привел глава Ростуризма Олег Сафонов.

События

05 июляIT в де-юре и фармацевтическое право: в XIV Державинских чтениях в Казани впервые примет участие профессор Марбургского университета

05 июля«Хотелось упасть и не вставать»: челнинец пробежал 220 километров, чтобы привлечь внимание к проблемам детдомовцев

05 июляЖивописный Карьер, возрожденное Лебяжье и мрачный «Локомотив»: где искупаться в Казани и за ее пределами этим летом

05 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам

04 июляДамир Фаттахов и надежды татарской молодежи: здание для татарских проектов, народные массы из села и поддержка неформалов

04 июляПоле, столб, «КАМАЗ»: подробности нелепой аварии в Камско-Устьинском районе Татарстана

04 июляАвтор граффити Роналду и Месси в Казани Дмитрий Кудинов: Рисуя икон футбола, все стараются на этом «хайпануть»