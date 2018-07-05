Премьер-министр РТ дал старт конкурсу проектов экорайона Казани в помощь банковским погорельцам

Предполагается, что участки в зоне индивидуальной жилой застройки будут реализованы за три-четыре года.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ, Оксана Романова). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на пресс-конференции в Кабинете Министров РТ дал старт открытому международному конкурсу на разработку концепции и мастер-плана первого в Казани экорайона, средства от реализации жилья и участков в котором затем будут направлены на поддержку вкладчиков разорившихся татарстанских банков.

«Идея экорайона была детально рассмотрена на совещаниях Кабинета Министров Татарстана. Предварительно специалисты проанализировали градостроительные предпосылки, динамику спроса на недвижимость, мировые тенденции экологоориентированного строительства и так далее. Это будет первый в Казани экспериментальный экорайон, транслирующий негородской образ жизни», – пояснил Песошин.

Он также отметил, что практика проведения подобных международных конкурсов в России сравнительно невелика. Тем не менее именно эта форма позволяет выбрать оптимальное решение из предложенного участниками и применить лучшие мировые практики градостроительного проектирования в Казани. Это в свою очередь послужит стимулом к развитию и освоению территории, превышающей по размерам жилой массив Дербышки или поселок Константиновка.

«Результаты этой работы, кроме того, положительно скажутся на решении основной задачи Республиканского фонда поддержки – его наполнении и поддержке пострадавших в результате неудачной деятельности банков на территории РТ», – подчеркнул Алексей Песошин.

Четверть территории от 759 га бывших артиллерийских складов в Кировском районе планируется занять многоквартирной застройкой высотой до пяти этажей. Остальные три четверти площади отводятся, согласно ТЗ конкурса, под индивидуальную жилую застройку. Однако планы таковы лишь на старте проекта, и Премьер не исключил, что в дальнейшем возможна их корректировка.

«Участок сложный, и это только начало конкурса, что получится – увидим. У нас две основные задачи: создать экорайон и получить деньги», – обратил внимание на экономическую целесообразность идеи Песошин.

По предварительным расчетам, при реализации концепции экорайона территория сможет вместить 20 – 25 тыс. жителей. По словам помощника Президента РТ, председателя совета Республиканского фонда поддержки Айрата Нурутдинова, многоэтажное строительство, возможно, более доходно, однако процесс его окупаемости иногда затягивается до 25 лет. Большая же часть территории экорайона Казани будет занята индивидуальной жилой застройкой, которую предполагают реализовать в течение трех-четырех лет.

«Причем мы предполагаем ведь не просто продать, а наложить ограничения, чтобы здесь не сформировалась сверхплотная частная застройка. По большому счету, мы продаем не квартиры, а сотки. Думаю, по стоимости это три-четыре миллиона за 10 соток. Но я первой задачей ставлю не получение прибыли, а чтобы территория была организована оптимально, чтобы нам не было стыдно спустя десятилетия. Я с 1996 года занимаюсь приватизацией, землей, недвижимостью и уверен, что этот проект с лихвой окупится», – заявил Нурутдинов.

В ближайшие 40 дней все желающие смогут подать заявку на участие в конкурсе на русском либо английском языке (зарубежные компании также приглашаются к участию) на сайте contestkzn.ru. Все претенденты должны представить не менее пяти проектов в портфолио, а также эссе о том, каким они видят экорайон.

Во второй этап пройдут трое финалистов (команд). Их будет определять межотраслевое жюри, включающее в том числе и зарубежных экспертов. Первое заседание жюри состоится 22 августа, тогда же будет объявлена тройка лидеров. Победителя назовут 27 сентября. Помимо права реализации проекта ему достанутся 3 млн рублей. Занявшие второе и третье места команды получат соответственно 2 и 1 млн рублей.

«Мы приглашаем к участию консорциумы, которые объединят специалистов России и зарубежья. Причем не только архитекторов, но и маркетологов, и экономистов, и специалистов по комплексному развитию архитектуры», – подчеркнул генеральный директор Агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский.

Алексей Песошин добавил, что «Президент РТ принял решение лично возглавить жюри конкурса».

Мэр Казани Ильсур Метшин со своей стороны заметил, что столица РТ уже имеет опыт проведения таких конкурсов. Так, несколько лет назад архитектурное бюро SPEECH Сергея Чобана выполнило мастер-план реновации Адмиралтейской слободы (реализация которого так и не была начата – прим. Т-и). По словам мэра, это позволило по-новому взглянуть на пространство. Затем лучший международный опыт был применен при благоустройстве набережной озера Кабан.

«Я рад, что мы не побежали шлепать многоэтажки, а так серьезно подходим к этому вопросу. Люди покупают не жилье, они покупают образ жизни, поэтому мы ставим в ТЗ не только благоустройство и озеленение, но и вопросы экологии. Где, как не в этом месте между Волгой и экопарком Лебяжье, быть новому району Казани? Нет неважных районов, но это мегапроект, который выведет Казань на совершенно новый уровень. Верю, что этот новый район будет воспитывать и нового жителя», – заявил мэр.

Он также попросил записать его в первоочередники на покупку жилья в экорайоне, подчеркнув, что реализованный проект будет даже лучше, чем участие сборной России в ЧМ-2018 по футболу. А также пообещал подарить один участок игроку сборной Бразилии Неймару, если во время матча с командой Бельгии в Казани он забьет три гола.

«В Казани покупатель балованный. Девелоперы борются за покупателей. Чем вкуснее площадка, чем правильнее она проработана, тем доход будет выше. Посмотрите, что продают Арабские Эмираты? Песок! Почему мы не можем стать таким Дубаем для соседних регионов?» – наметил перспективу глава города.

Массовые продажи участков индивидуальной жилой застройки экорайона Казани, по словам Нурутдинова, могут стартовать уже в конце этого года. В конце 2019 туда могут заселиться первые жители.