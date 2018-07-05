Мэр Казани пообещал подарить Неймару участок в новом экорайоне

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Александр Эшкинин/архив
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал подарить бразильскому футболисту Неймару участок в экорайоне, который предполагается построить в Казани, если тот забьет три гола и удастся найти спонсора. Он сделал это на брифинге в Доме Правительства РТ, посвященном началу открытого международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана экорайона.
«Забьет три гола – найдем спонсора – Неймару подарим первый земельный участок! Представляете, какой магнит будет – жить по соседству с Неймаром?» – заявил глава столицы РТ. При этом он сравнил погодные условия в Казани и в Бразилии, напомнив о свойственной этой латиноамериканской стране жаре.
Средства от продажи участков в запланированном экорайоне, который появится в Кировском районе города, будут направлены на выплаты пострадавшим клиентам татарстанских банков.
Сборная Бразилии прибыла в Казань сегодня, 5 июля. Завтра, 6 июля, в столице Татарстана состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира, который станет для нее заключительной игрой мундиаля. За выход в полуфинал поспорят команды Бразилии и Бельгии. Встреча состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по Москве.
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