Мэр Казани пообещал подарить Неймару участок в новом экорайоне

Участок достанется бразильцу только в том случае, если он забьет в столице Татарстана не меньше трех голов.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал подарить бразильскому футболисту Неймару участок в экорайоне, который предполагается построить в Казани, если тот забьет три гола и удастся найти спонсора. Он сделал это на брифинге в Доме Правительства РТ, посвященном началу открытого международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана экорайона.

«Забьет три гола – найдем спонсора – Неймару подарим первый земельный участок! Представляете, какой магнит будет – жить по соседству с Неймаром?» – заявил глава столицы РТ. При этом он сравнил погодные условия в Казани и в Бразилии, напомнив о свойственной этой латиноамериканской стране жаре.

Средства от продажи участков в запланированном экорайоне, который появится в Кировском районе города, будут направлены на выплаты пострадавшим клиентам татарстанских банков.

Сборная Бразилии прибыла в Казань сегодня, 5 июля. Завтра, 6 июля, в столице Татарстана состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира, который станет для нее заключительной игрой мундиаля. За выход в полуфинал поспорят команды Бразилии и Бельгии. Встреча состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по Москве.