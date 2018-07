На 42-м году жизни скончался музыкант The Black Keys Ричард Свифт

По информации зарубежных источников, месяц назад Свифт был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Участник инди-рок-группы The Shins и гастрольный басист коллектива The Black Keys Ричард Свифт скончался на 42-м году жизни.



О смерти музыканта стало известно из страницы на Facebook. Причина кончины пока не известна.



По информации зарубежных источников, месяц назад Свифт был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.



Ричард Свифт родился 16 марта 1977 года. Он играл на бас-гитаре в The Black Keys с 2014 года. В The Shins он был клавишником с 2011 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о смерти участника команды КВН «Пирамида» Аслана Алборова. Он ушел из жизни в 33 года.