Не вошедший в новый состав совета директоров Ильдар Халиков ушел в отставку с поста главы Правительства РТ в апреле прошлого года.

(Набережные Челны, 5 июля, «Татар-информ»). Опубликован новый состав совета директоров ПАО «КАМАЗ», сообщает пресс-служба автогиганта.

На состоявшемся 29 июня годовом общем собрании акционеров компании был избран совет директоров. Его список опубликован только сейчас.

В совет директоров ПАО «КАМАЗ» вошли: президент и генеральный директор ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян и Михаил Бройтман, генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, вице-президент (автомобильные платформы, управление качеством, продажи силовых агрегатов грузового автомобиля) Daimler AG Вольфрам Шмид, руководитель подразделения грузовых автомобилей Mercedes-Benz, руководитель бизнеса грузовых автомобилей Daimler в России, руководитель бизнеса спецтехники Mercedes-Benz Геральд Янки и другие.

Состав совета директоров остался практически неизменным. Единственным изменением стало включение в него Премьер-министра РТ Алексея Песошина, который заменил в нем Ильдара Халикова.

Халиков ушел в отставку с поста главы Правительства РТ в апреле прошлого года после отзыва лицензии у «Татфондбанка», совет директоров которого он возглавлял.