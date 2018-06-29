Акционеры КАМАЗа высказались о замене Халикова в совете директоров

Руководство челнинского автогиганта обновилось на годовом собрании акционеров.

(Набережные Челны, 29 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Акционеры челнинского автогиганта проголосовали за новый состав совета директоров предприятия. В списке кандидатов отсутствовал Ильдар Халиков. Решение было принято на годовом собрании акционеров предприятия, но будет обнародовано лишь на следующей неделе.

Также стало известно, что место Халикова в совете директоров челнинского автогиганта, вероятно, займет глава татарстанского Кабмина Алексей Песошин.

Ранее Комитет совета директоров КАМАЗа по кадрам и вознаграждениям обнародовал список кандидатов для избрания на июньском собрании акционеров. В него вошли 11 человек, однако Ильдара Халикова среди них не оказалось.