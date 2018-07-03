Земфира приехала в Казань с Ренатой Литвиновой

Певица будет выступать на музыкальном фестивале у «Чаши».

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Земфира прибыла в столицу республики вчера вечером в сопровождении актрисы Ренаты Литвиновой.

Владелица инстаграм-аккаунта ogo_osa засняла звезд, вместе входящих в четырехзвездочный отель на улице Чернышевского.

Сегодня Земфира будет выступать на территории FIFA Fan Fest у «Чаши» в рамках музыкального фестиваля болельщиков. Сегодня и завтра на территории фан-зоны будут проводиться платные мероприятия.