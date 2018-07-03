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Вслед за колумбийцами российские туристы на ЧМ в Казани начали осваивать кемпинг

Татар-информ

4 июля 2018, 13:26

Общество

Земфира приехала в Казань с Ренатой Литвиновой

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Фото: соцсети

Певица будет выступать на музыкальном фестивале у «Чаши».

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Земфира прибыла в столицу республики вчера вечером в сопровождении актрисы Ренаты Литвиновой. 

Владелица инстаграм-аккаунта ogo_osa засняла звезд, вместе входящих в четырехзвездочный отель на улице Чернышевского. 

Сегодня Земфира будет выступать на территории FIFA Fan Fest у «Чаши» в рамках музыкального фестиваля болельщиков. Сегодня и завтра на территории фан-зоны будут проводиться платные мероприятия.

 

Публикация от ogo_osa 📸 (@ogo_osa)

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