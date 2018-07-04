Президент Татарстана: Можем провести и Олимпиаду

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(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов в Казахстане в интервью журналисту агентства «Sputnik» МИА «Россия сегодня», заявил о готовности Татарстана принять на своей территории состязания любого уровня, включая Олимпиаду.
«Можем ли мы провести Олимпийские игры? Конечно, можем! Россия доказала уже и Универсиадой, и сочинской Олимпиадой, посмотрите, как Россия проводит Чемпионат мира по футболу. В мире такого никто не сможет сделать так, как это делает Россия», – сообщил Рустам Минниханов.
Сам Президент Татарстана, когда позволяет время, старается посещать игры футбольного мундиаля, проходящие в Казани. Правда следующую, скорее всего, ему придется пропустить: «Буду, наверное, в командировке, но смотреть буду в любом случае. А на финал постараюсь приехать в Москву».
Скептикам, критикующим затраты на организацию и проведение чемпионата, Рустам Минниханов предложил взглянуть на вопрос с другой стороны: о России и ее возможностях сегодня говорят во всем мире, даже там, где совсем недавно царили антироссийские настроения.
А еще каждые крупные состязания оставляют богатое наследие, которым просто нужно грамотно распорядиться – дать возможность тренироваться детям: растить своих Роналду и Месси. Точно так же было после Универсиады, чемпионата мира по водным видам спорта, сочинской Олимпиады, Кубка конфедераций. Так будет после футбольного мундиаля и предстоящего в 2019 году чемпионата мира по профмастерству WorldSkills.
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