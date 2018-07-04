Рустам Минниханов: Мы стараемся держать контакт с соотечественниками за рубежом

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Фото: архив/Рамиль Гали
(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой находится в Казахстане. Журналиста агентства «Sputnik» МИА «Россия сегодня» заинтересовало: как республика взаимодействует с соотечественниками, находящимися за рубежом.
Самые крупные диаспоры татар проживают именно в Узбекистане и Казахстане. И с ними, и с татарами, проживающими в других государствах, выстроено активное взаимодействие. «У нас есть такая организация – “Всемирный конгресс татар”, который на системной основе работает с представителями татарской нации в любой точке России и мира», – сообщил Рустам Минниханов.
Кроме того, он добавил: «Есть у нас программа “ТНВ-Планета”, есть у нас интернет-программа, образовательная программа по изучению языка “Ана Теле”, издаем и предоставляем диаспорам много литературы и учебных пособий».
«Каждая поездка за пределы республики, дает возможность встретиться с представителями татарской нации», – отметил лидер Татарстана. Рустам Минниханов практически в каждый свой выезд находит время, чтобы пообщаться с представителями местных татарских диаспор и выслушать их пожелания и просьбы. Все, что в силах республики, оперативно решается.
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