«Нафтогаз» заявил о возобновлении ареста акций «Газпрома»

Активы будут арестованы на время рассмотрения апелляции «Нафтогаза» на решение о снятии с них ареста.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций принадлежащих «Газпрому» компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2AG, завили в пресс-службе «Нафтогаза». Об этом сообщает RT.

Активы будут арестованы на время рассмотрения апелляции «Нафтогаза» на решение о снятии с них ареста. Как говорится в сообщении пресс-службы, активы не могут быть выведены из юрисдикции органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Украина пригрозила России запустить процесс ареста акций «Северного потока — 1».