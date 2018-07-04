Главное

Татар-информ

4 июля 2018, 20:31

Здоровье и среда

В РТ за пять месяцев зафиксировано около 50 тыс. отказов от профилактических прививок

Рекомендуем

Фото: oprt.tatar

В прошлом году число отказов родителей от вакцинопрофилактики детей уменьшилось на 3,6 тыс. случаев.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). За пять месяцев текущего года в Татарстане зарегистрировано около 50 тыс. отказов от профилактических прививок, 96 процентов из них – среди детей. Об этом сегодня на круглом столе в Общественной палате РТ сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По словам докладчика, из 49 тыс. 636 отказов пересмотрено всего 8,5 процента, или 4 тыс. 202. «Этот показатель нас не устраивает. В 2017 году нам удалось привить каждого четвертого из отказников. И этот процент был выше, чем в 2016 году», – сказала она.

По итогам прошлого года число отказов родителей от вакцинопрофилактики детей уменьшилось на 3 тыс. 621 случай: с 43 тыс. 822 в 2016-м до 40 тыс. 201 – в 2017-м.

«Есть районы, где процент пересмотра отказов от прививок выше республиканского показателя. Это – Муслюмовский, Актанышский, Альметьевский, Сабинский, Тюлячинский, Буинский», – заметила Авдонина.

«Угроза завоза инфекционных заболеваний остается. Например, крайне осложнилась ситуация по кори в мире. В 2017 году в России рост заболеваемости корью был в четыре раза выше, чем в 2016 году. На сегодня количество случаев превысило все случаи прошлого года почти в четыре раза», – добавила она.

В прошедшем году в республике зарегистрировано 63 случая заболевания коклюшем, из них 57 человек не имели прививок. «90 процентов заболевших коклюшем детей не имели прививок против этого заболевания. Из них каждый третий – из-за отказа родителей», – подчеркнула замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Чаще всего заболевают те, у кого нет прививок, или те, кто не закончил курс вакцинации. К примеру, 89 процентов случаев заболеваний корью в Италии, а там сейчас идет вспышка этой болезни, были не привиты против нее. 6 процентов пострадавших имели только одну прививку», – констатировала она.

На сегодня ситуацию по вакцинопрофилактике и туберкулинодиагностике детей нельзя признать абсолютно благополучной, отметила уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

«В целом количество отказов от вакцинопрофилактики в республике уменьшается. Но в прошлом году произошел рост отказов от прививки против коклюша на 28 процентов. Отмечается число отказов от прививки против туберкулеза. Туберкулинодиагностика направлена на выявление заболевания. Отказ родителей от самой обычной процедуры Манту чреват тем, что ребенок в какой-то степени обделен реализацией права на образование. Ребенок, которому не сделаны Манту или другие альтернативные методы обследования на туберкулез, не может быть допущен в детские коллективы. Он представляет потенциальную угрозу для других обследованных детей», – заявила она.

Удачина напомнила, что в 2015-м и 2016-м годах в Татарстане были выявлены дети в школьных коллективах с серьезными формами туберкулеза.

По ее мнению, необходимо проводить разъяснительную работу с родителями, которые отказываются от вакцинопрофилактики детей. «Две причины отказа – опасения поствакцинальных осложнений и по религиозным убеждениям. Что касается поствакцинальных осложнений, то у нас есть официальная статистика Минздрава РТ, согласно которой это – единичные случаи. Один – два случая в год может быть, но не более того», – заключила уполномоченный по правам ребенка в РТ.  

Следующая новость

В Татарстане за шесть месяцев выявлено 13 случаев туберкулеза среди детей
Новости дня
21:00
В международной школе «Алабуга» школьников обучат робототехнике и инженерии

При обучении детей будет применяться опыт зарубежных школ, а инженеры резидентов ОЭЗ станут наставниками.

20:56
Рустам Минниханов: Достигнутые в Казани договоренности с Казахстаном будут реализованы

По казахстано-татарстанскому проекту сборки вертолетов под Байконуром идет проработка дорожной карты.

20:46
Татарстанские пловцы завоевали 11 медалей в российских соревнованиях

Соревнования проходили в Москве с 28 июня по 2 июля на гребном канале «Крылатское» по дисциплине «академическая гребля».

20:31
В РТ за пять месяцев зафиксировано около 50 тыс. отказов от профилактических прививок

В прошлом году число отказов родителей от вакцинопрофилактики детей уменьшилось на 3,6 тыс. случаев.

20:29
Нижегородцы раньше закончат рабочий день перед матчем Франция — Уругвай
20:13
Ведущие рестораторы и отельеры прочтут лекции на Летнем кампусе РАНХиГС
19:52
В Татарстане за шесть месяцев выявлено 13 случаев туберкулеза среди детей

В республике 18 районов имеют превышение среднереспубликанского показателя по заболеваемости туберкулезом.

19:45
Проект «Бизнес-Десант. Лето 2018» состоялся в 25 районах Татарстана

Встреча прошла в формате «без галстука» при поддержке Министерства экономики республики и Фонда поддержки предпринимательства Татарстана.

19:30
В столице Татарстана пройдет республиканский чемпионат по баскетболу 3×3

Любой желающий может зарегистрироваться в соревнованиях до 5 июля.

19:16
Метшин поручил проработать новые интерьеры культурного центра «Чулпан»

В прошлом году в развитие казанских учреждений культуры вложили полмиллиарда рублей.

19:09
Минниханов: Знание татарского языка помогает общаться с казахскими коллегами

Президент Татарстана встретился с активом Казахстанского конгресса татар и башкир.

19:00
Хозяйства РТ задействовали для полива сельхозкультур 170 единиц оросительной техники
18:55
Количество объявлений о продаже товаров с изображением Акинфеева в России выросло в 18 раз
18:42
Дегтярев о симуляциях Неймара: «Ему надо палочки выдать для ходьбы или колеса приделать»

Председатель думского комитета объяснил, почему впечатлился игрой Дзюбы и Самедова на ЧМ, но остался недоволен бразильцами.

18:39
Открывается новый мультимодальный маршрут Круглое Поле – Арзамас-2 – Дивеево
18:28
«Натали Турс» оставит татарстанских любителей ОАЭ без отдыха

Проблемы крупного туроператора перекинутся на татарстанцев, оплативших раннюю бронь поездок.

18:22
Госдума одобрила закон «о компенсации лесов»
18:14
«Ак Барс» начнет сезон 1 сентября

Полностью календарь нового сезона КХЛ будет опубликован 5 июля.

18:04
В районных центрах Татарстана появятся бассейны и спорткомплексы за 1,6 млрд рублей
18:03
Вопросы коррупции в Татарстане начнут обсуждать на общественных слушаниях

Президент России утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы.

17:50
За первую неделю ЧМ иностранцы оставили в российской сфере услуг 4,5 млрд рублей

Данные на сегодняшний день предоставила только одна из платежных систем, поэтому сумму можно умножать на четыре, отметил депутат Дегтярев.

17:43
Глава МИД Бельгии посетит игру своей сборной с Бразилией в Казани

Матч Бельгия — Бразилия состоится 6 июля на стадионе «Казань Арена».

17:29
Фан-зоны и стадионы городов-организаторов ЧМ приняли семь млн болельщиков

Несмотря на масштабы и огромное количество гостей ЧМ, серьезных инцидентов с начала мундиаля зафиксировано не было, подчеркнул Михаил Дегтярев.

17:20
Корпункт телекомпании «ТНВ» открылся в Казахстане

Корпункт будет знакомить телезрителей «ТНВ» с жизнью татар, проживающих в Казахстане, и взаимодействовать с представителями других национальностей.

17:12
Умер бывший ректор Московской консерватории Борис Куликов
События

04 июляДамир Фаттахов и надежды татарской молодежи: здание для татарских проектов, народные массы из села и поддержка неформалов

04 июляПоле, столб, «КАМАЗ»: подробности нелепой аварии в Камско-Устьинском районе Татарстана

04 июляАвтор граффити Роналду и Месси в Казани Дмитрий Кудинов: Рисуя икон футбола, все стараются на этом «хайпануть»

04 июляВадим Янгиров: «Казанский марафон стал флагманским событием»

04 июляСуарес и Неймар vs Дзюба и Акинфеев: кого из футболистов казанские власти увековечат в граффити следующим?

04 июляКак беспилотные автомобили бороздят просторы Татарстана: секретные проекты Иннополиса, ШАТЛ для футбольных фанатов и путешествие в Казань от «Яндекса»

04 июля«Синяя лента» помощи: медики МКДЦ спасут от одиночества