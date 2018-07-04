В РТ за пять месяцев зафиксировано около 50 тыс. отказов от профилактических прививок

В прошлом году число отказов родителей от вакцинопрофилактики детей уменьшилось на 3,6 тыс. случаев.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). За пять месяцев текущего года в Татарстане зарегистрировано около 50 тыс. отказов от профилактических прививок, 96 процентов из них – среди детей. Об этом сегодня на круглом столе в Общественной палате РТ сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По словам докладчика, из 49 тыс. 636 отказов пересмотрено всего 8,5 процента, или 4 тыс. 202. «Этот показатель нас не устраивает. В 2017 году нам удалось привить каждого четвертого из отказников. И этот процент был выше, чем в 2016 году», – сказала она.

По итогам прошлого года число отказов родителей от вакцинопрофилактики детей уменьшилось на 3 тыс. 621 случай: с 43 тыс. 822 в 2016-м до 40 тыс. 201 – в 2017-м.

«Есть районы, где процент пересмотра отказов от прививок выше республиканского показателя. Это – Муслюмовский, Актанышский, Альметьевский, Сабинский, Тюлячинский, Буинский», – заметила Авдонина.

«Угроза завоза инфекционных заболеваний остается. Например, крайне осложнилась ситуация по кори в мире. В 2017 году в России рост заболеваемости корью был в четыре раза выше, чем в 2016 году. На сегодня количество случаев превысило все случаи прошлого года почти в четыре раза», – добавила она.

В прошедшем году в республике зарегистрировано 63 случая заболевания коклюшем, из них 57 человек не имели прививок. «90 процентов заболевших коклюшем детей не имели прививок против этого заболевания. Из них каждый третий – из-за отказа родителей», – подчеркнула замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Чаще всего заболевают те, у кого нет прививок, или те, кто не закончил курс вакцинации. К примеру, 89 процентов случаев заболеваний корью в Италии, а там сейчас идет вспышка этой болезни, были не привиты против нее. 6 процентов пострадавших имели только одну прививку», – констатировала она.

На сегодня ситуацию по вакцинопрофилактике и туберкулинодиагностике детей нельзя признать абсолютно благополучной, отметила уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

«В целом количество отказов от вакцинопрофилактики в республике уменьшается. Но в прошлом году произошел рост отказов от прививки против коклюша на 28 процентов. Отмечается число отказов от прививки против туберкулеза. Туберкулинодиагностика направлена на выявление заболевания. Отказ родителей от самой обычной процедуры Манту чреват тем, что ребенок в какой-то степени обделен реализацией права на образование. Ребенок, которому не сделаны Манту или другие альтернативные методы обследования на туберкулез, не может быть допущен в детские коллективы. Он представляет потенциальную угрозу для других обследованных детей», – заявила она.

Удачина напомнила, что в 2015-м и 2016-м годах в Татарстане были выявлены дети в школьных коллективах с серьезными формами туберкулеза.

По ее мнению, необходимо проводить разъяснительную работу с родителями, которые отказываются от вакцинопрофилактики детей. «Две причины отказа – опасения поствакцинальных осложнений и по религиозным убеждениям. Что касается поствакцинальных осложнений, то у нас есть официальная статистика Минздрава РТ, согласно которой это – единичные случаи. Один – два случая в год может быть, но не более того», – заключила уполномоченный по правам ребенка в РТ.