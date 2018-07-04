В Татарстане за шесть месяцев выявлено 13 случаев туберкулеза среди детей

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Фото: oprt.tatar
(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за шесть месяцев 2018 года выявлено 13 случаев туберкулеза среди детей. Об этом сегодня на круглом столе в Общественной палате РТ сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«Одна из основных причин заболеваемости детей – отказ родителей от проведения иммунодиагностики», – сказала докладчик.
По ее словам, на данный момент в республике 0,9 процента детей остались без иммунодиагностики из-за отказа родителей. «33 процента отказников посещают детские организованные коллективы. Непосредственно 602 школьника и 438 детсадовцев создают угрозу возникновения и распространения туберкулеза среди других детей», – констатировала Авдонина.
«Несмотря на то, что в республике заболеваемость туберкулезом имеет тенденцию к снижению, по итогам 2017 года отмечено восемь территорий с превышением республиканского показателя почти в 2 – 2,5 раза. Это – Агрызский, Спасский, Дрожжановский, Аксубаевский, Камско-Устьинский, Бугульминский, Зеленодольский, Ютазинский. А по итогам шести месяцев 2018 года таких районов уже 18», – заключила докладчик.
В прошлом году в Татарстане впервые за пять лет произошло значительное уменьшение среди детей впервые выявленных случаев заболевания туберкулезом. В частности, было зарегистрировано 1,3 тыс. впервые зафиксированных случаев, в том числе у детей до 17 лет – 41. Снижение по сравнению с 2016 годом составило 38,8 процента.
В прошедшем году отказались от вакцинопрофилактики против туберкулеза 805 человек, что на 127 человек больше, чем в 2016 году. Количество обследованных на туберкулез детей альтернативными методами от общего числа отказавшихся от иммунодиагностики в 2017 году выросло на 20,3 процента по сравнению с 2016-м. Также на 11,8 процента снизилось число необследованных детей: в прошлом году их было 3251.
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