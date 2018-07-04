Скоропостижно скончался участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов

Аслан скончался сегодня ночью во Владикавказе.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). На 34-м году жизни скончался участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов. О смерти молодого человека в Facebook`e сообщил директор театра КВН Сослан Плиев.



Аслан скончался сегодня ночью во Владикавказе. Причины смерти пока неизвестны.

Сослан Плиев прокомментировал смерть квнщика. По словам директора, случившееся стало для всех шоком. «Это, конечно, шок», — рассказал RT Плиев.

Также он рассказал, что в последнее время Аслан Алборов работал продюсером на местном телевидении во Владикавказе, ему нравилось тут жить, ранее он жил в Москве и создавал креативные передачи для ТНТ.

«Пирамида» являлась командой КВН, сборная Северной Осетии — Алании. Выступала в Высшей лиге КВН с 2006 по 2008 год.