Скоропостижно скончался участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов

Фото: facebook.com/konstantin.farniev
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). На 34-м году жизни скончался участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов. О смерти молодого человека в Facebook`e сообщил директор театра КВН Сослан Плиев.
Аслан скончался сегодня ночью во Владикавказе. Причины смерти пока неизвестны.
Сослан Плиев прокомментировал смерть квнщика. По словам директора, случившееся стало для всех шоком. «Это, конечно, шок», — рассказал RT Плиев.
Также он рассказал, что в последнее время Аслан Алборов работал продюсером на местном телевидении во Владикавказе, ему нравилось тут жить, ранее он жил в Москве и создавал креативные передачи для ТНТ.
«Пирамида» являлась командой КВН, сборная Северной Осетии — Алании. Выступала в Высшей лиге КВН с 2006 по 2008 год.
Следующая новость
В Автограде так и не появилась официальная фан-зона, которую планировалось разместить на площади Азатлык.
18-летний парень утонул в пруду городского парка в Бавлах.
Марьям исполнила арию Алтынчэч.
Самыми частыми вопросами от гостей мундиаля городские волонтеры назвали поиск достопримечательностей и сувениров.
Столкновение полностью разрушило кабину «КАМАЗа».
Российские туристы сообщают о проблемах с размещением в отелях, которые возникли из-за финансовых трудностей крупного туроператора.
Единый республиканский экзамен по татарскому языку прошел в период ГИА.
Певица будет выступать на музыкальном фестивале у «Чаши».
Специалисты магазина-музея «Арыш мае» и чайной компании «Байлар» рассказали журналистам-международникам о традиционном татарском чаепитии.
Татарстан подпишет план мероприятий по реализации соглашений с тремя регионами в 2018 — 2020 годах.
4 и 5 июля на территории FIFA Fan Fest будут проходить платные мероприятия.
У одного дома градом насквозь пробило облицовочный сайдинг.
В видеоклипе снялись дети с ограниченными возможностями – страдающие синдромом Дауна и ДЦП.
Казань 6 июля посетит Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Аудиторы обнаружили неиспользуемые 150 радиостанций, 80 мобильных телефонов и оргтехнику стоимостью более 20 млн рублей.
Без электроэнергии остались свыше 7 тысяч человек.
В столице Татарстана пройдет заседание Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
Гибридное транспортное средство, включающее беспилотный автомобиль и летательный аппарат, представят в следующем году.
Праздник откроет карнавал «Шоу белой Курицы» и красочная театрализованная постановка с участием лучших артистов РТ.
В Ассоциации туристских агентств РТ не зафиксировано ни одного обращения за помощью от татарстанских туристов.
Долгое время источник был в запущенном состоянии, однако сейчас территория огорожена и благоустроена.
04 июляСуарес и Неймар vs Дзюба и Акинфеев: кого из футболистов казанские власти увековечат в граффити следующим?
04 июляКак беспилотные автомобили бороздят просторы Татарстана: секретные проекты Иннополиса, ШАТЛ для футбольных фанатов и путешествие в Казань от «Яндекса»