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Татар-информ

4 июля 2018, 12:30

Общество

Земфира выступит на территории фан-фестиваля у «Чаши»

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Фото: скриншот видео youtube.com

4 и 5 июля на территории FIFA Fan Fest будут проходить платные мероприятия.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Сегодня в столице Татарстана у «Чаши» на музыкальном фестивале будет выступать Земфира, сообщает официальный портал KZN.RU.

Также в музыкальном фестивале примут участие Maitz, Mujuice.

4 и 5 июля являются выходными днями для Фестиваля болельщиков. В эти дни в стране не проводятся матчи мундиаля. 

Вместо трансляции матчей на территории FIFA Fan Fest будут проходить платные мероприятия, поэтому на музыкальный фестиваль смогут пройти люди, заранее купившие билеты. 

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