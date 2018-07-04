Земфира выступит на территории фан-фестиваля у «Чаши»

4 и 5 июля на территории FIFA Fan Fest будут проходить платные мероприятия.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Сегодня в столице Татарстана у «Чаши» на музыкальном фестивале будет выступать Земфира, сообщает официальный портал KZN.RU.

Также в музыкальном фестивале примут участие Maitz, Mujuice.

4 и 5 июля являются выходными днями для Фестиваля болельщиков. В эти дни в стране не проводятся матчи мундиаля.

Вместо трансляции матчей на территории FIFA Fan Fest будут проходить платные мероприятия, поэтому на музыкальный фестиваль смогут пройти люди, заранее купившие билеты.