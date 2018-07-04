Минниханов встретится с главами Нижегородской, Свердловской и Челябинской областей

Татарстан подпишет план мероприятий по реализации соглашений с тремя регионами в 2018 — 2020 годах.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов на площадке международной выставки «Иннопром», которая пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге, встретится с главами Нижегородской, Свердловской и Челябинской областей. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Татарстан подпишет план мероприятий по реализации соглашений с тремя регионами в 2018 — 2020 годах.

Делегация Татарстана, которая отправится в Екатеринбург, будет состоять из 140 человек, добавила Галимова.

«Для Татарстана это, безусловно хороший потенциал в плане как презентации собственных промышленных возможностей, так и выстраивания новых контактов по заимствованию передовых опытов. Президент РТ всегда старается присутствовать на этой выставке», — отметила официальный представитель Казанского Кремля.

Татарстан покажет экспозицию своих основных промышленных предприятий, продукцию под брендом Made in Tatarstan, шесть федеральных и десятки региональных инвестиционных площадок.

В 2018 году выставка «Иннопром» посвящена теме цифрового производства. Страной-партнером выбрана Южная Корея.