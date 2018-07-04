За время группового этапа ЧМ-2018 бесплатные поезда перевезли более 200 тыс. болельщиков.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). На матч между командами Бразилии и Бельгии 6 июля прибудут восемь бесплатных поездов с болельщиками, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Составы поездов будут следовать из Самары и Москвы. Всего за время группового этапа мундиаля бесплатные поезда перевезли более 200 тыс. болельщиков.

Железнодорожный транспорт оснащен всеми необходимыми удобствами, в том числе кондиционерами и Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что в столицу Татарстана на двухэтажном велосипеде приехал бразильский болельщик.