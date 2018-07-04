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Татар-информ

4 июля 2018, 10:40

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Бразильского фаната на двухэтажном велосипеде заметили в Казани

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Путешественник Элиас де Соуза соорудил двухэтажный велосипед, чтобы катать на нем желающих перед матчами чемпионата мира по футболу.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Бразильский футбольный болельщик Элиас де Соуза приехал в Казань на двухэтажном велосипеде, сообщают соцсети.

На фото видно, как двое мужчин едут на желто-зеленом велосипеде на фоне отеля «Мираж». К велосипеду прикреплен развевающийся бразильский флаг.

foto: vk.com/vkazani

Еще раньше бразилец приехал на необычном велосипеде в Ростов-на-Дону, накануне игры сборных Бразилии и Швейцарии 17 июня, передает ТАСС.

Болельщик сам сконструировал этот велосипед, которым теперь управляет вместе со своим сыном. Средство передвижения прибыло в Россию на самолете в разобранном виде, а уже в России болельщики собрали его вновь. Элиас де Соуза рассказал, что создал этот велосипед, чтобы катать на нем желающих перед матчами чемпионата мира по футболу.

«Я был на восьми чемпионатах мира, 33 года путешествую уже. Приехал, чтобы поболеть за Бразилию», — приводит ТАСС слова футбольного фаната.

Сборные Бразилии и Бельгии сыграют в четвертьфинале 6 июля на стадионе «Казань Арене». Игра начнется в 21.00. Победитель этой пары в полуфинале встретится с Францией или Уругваем. Ранее бразильцы обыграли национальную команду Мексики со счетом 2:0. Лидер сборной Бразилии Неймар забил в игре с мексиканцами второй мяч на ЧМ-2018.

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