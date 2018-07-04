В Казань 6 июля приедут министр промышленности России и глава МИД ОАЭ

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(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани 6 июля пройдет заседание Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Сопредседателями комиссии станут министр промышленности России Денис Мантуров и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Зайд аль-Нахайя. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.
В рамках визита шейх встретится с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Галимова отметила, что республику и ОАЭ связывают тесные экономические, инвестиционные и культурные связи.
По итогам прошлого года внешнеторговый оборот между РТ и ОАЭ составил 21,4 млн долларов. При этом экспорт составил 14,4 млн долларов, а импорт — 7 млн.
В структуру экспорта входят нефть и нефтепродукты, пластмассы, суда, каучук, резина и т.д. Если говорить об импорте, то речь идет о пластмассе, табаке, изделиях из камней и др.
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