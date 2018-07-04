Украинские власти упрекнули Россию в краже истории и названия страны

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(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Депутат Верховной Рады Андрей Ильенко обвинил Россию в воровстве названия страны и истории. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «112 Украина», передает РИА Новости.
Ильенко раскритиковал недавнее переименование нескольких частей армии России в честь их предшественников, отличившихся в годы Великой Отечественной войны. Указом Президента России Владимира Путина три танковых полка получили названия, в которых фигурируют украинские города.
«Россия крадет чужую историю — это факт. Начиная с самого названия "Россия", которое она присвоила, потому что никогда она не называлась "Россией". До Петра I она называлась "Московией". Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская империя», — возмущенно сказал парламентарий.
Как отмечалось в указе, в почетных наименованиях приведены названия городов Украины, поскольку российские части участвовали в их освобождении во время ВОВ. В названиях воинских частей теперь фигурируют названия не только городов Украины, но и Беларуси (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия) и Польши (381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк).
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