Украинские власти упрекнули Россию в краже истории и названия страны

Депутат Верховной Рады не одобрил решение о присвоении нескольким российским частям названий украинских городов.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Депутат Верховной Рады Андрей Ильенко обвинил Россию в воровстве названия страны и истории. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «112 Украина», передает РИА Новости.

Ильенко раскритиковал недавнее переименование нескольких частей армии России в честь их предшественников, отличившихся в годы Великой Отечественной войны. Указом Президента России Владимира Путина три танковых полка получили названия, в которых фигурируют украинские города.

«Россия крадет чужую историю — это факт. Начиная с самого названия "Россия", которое она присвоила, потому что никогда она не называлась "Россией". До Петра I она называлась "Московией". Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская империя», — возмущенно сказал парламентарий.

Как отмечалось в указе, в почетных наименованиях приведены названия городов Украины, поскольку российские части участвовали в их освобождении во время ВОВ. В названиях воинских частей теперь фигурируют названия не только городов Украины, но и Беларуси (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия) и Польши (381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк).