Путин назвал армейские части именами украинских городов

В почетных наименованиях указаны названия городов Украины, поскольку российские части участвовали в их освобождении во время ВОВ.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Несколько частей российской армии получили почетные наименования, в которых упоминаются названия украинских городов. Соответствующие указы от 30 июня подписал Президент России Владимир Путин, которые размещены на официальном портале правовой информации.

Присвоение почетных наименований необходимо, чтобы сохранять «славные воинские исторические традиций», а также для «воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу», отмечается в документе.

Так, например, 6-й танковый полк российской армии теперь носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».

Отмечается, что названия украинских городов указаны в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны. К примеру, почетное наименование «Житомирский» было присвоено 93-й отдельной танковой бригаде, на базе которой позднее был создан 68-й полк, «в ознаменование одержанной победы и отличие в боях за освобождение города Житомир». После распада СССР 68-й полк был расформирован, но в 2017 году его воссоздали.

Отныне несколько частей армии России носят почетные наименования, в которых упоминаются имена городов Белоруссии (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия) и Польши (381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк).

В 2015 году к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне также были возрождены наименований воинских частей, вошедших в историю. Так, например, почетные регалии 282-го зенитно-ракетного Белостоцкого Краснознаменного полка, который когда-то стоял в городе Чебаркуль Челябинской области, достались зенитному ракетному соединению из тех же краев, а мотострелки из поселка Рощинский под Самарой стали именоваться 15-й гвардейской Мозырьской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.