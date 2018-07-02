Неймар вместе со сборной Бразилии сыграет в четвертьфинале ЧМ-2018 в Казани

В матче 1/8 финала бразильцы со счетом 2:0 в Самаре обыграли сборную Мексики.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Звезда сборной Бразилии Неймар приедет вместе с командой в Казань на четвертьфинал чемпионата мира. Эта игра пройдет 6 июля и станет заключительным матчем мундиаля в столице Татарстана.

В матче 1/8 финала бразильцы со счетом 2:0 обыграли сборную Мексики — голы в матче забили Неймар и Роберто Фирмино. В четвертьфинале на поле «Казань-Арены» сборная Бразилии сыграет против победителя пары Бельгия — Япония. Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в случае приезда бразильцев в столицу Татарстана в городе появится граффити с изображением Неймара.