В ГИБДД объяснили поправки в закон о вождении в нетрезвом виде

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Поправки в закон о вождении в нетрезвом виде будут способствовать неотвратимости наступления наказания за нарушения ПДД и окажут профилактическое воздействие, заявили в пресс-службе ГИБДД РФ. Об этом пишет «Газета.Ru».
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