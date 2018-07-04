В ГИБДД объяснили поправки в закон о вождении в нетрезвом виде

Поправки окажут профилактическое воздействие.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Поправки в закон о вождении в нетрезвом виде будут способствовать неотвратимости наступления наказания за нарушения ПДД и окажут профилактическое воздействие, заявили в пресс-службе ГИБДД РФ. Об этом пишет «Газета.Ru».

Нормативы определения состояния опьянения по содержанию алкоголя в крови позволят в полной мере реализовать закон «О безопасности дорожного движения». Степень опьянения будет определяться при помощи анализа крови.

Так, водители, в крови которых обнаружат 0,3 г спирта на литр, будут нести административную ответственность.