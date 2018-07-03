Пьяных водителей в России начнут определять по крови

Новые поправки в закон предусматривают административную ответственность в случае, если в крови водителя обнаружат более 0,3 грамма спирта на литр.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Сегодня в силу вступили новые поправки в закон, предусматривающие административную ответственность в случае, если в крови водителя обнаружат более 0,3 грамма спирта на литр, сообщили «Известия».

До вступления закона количество алкоголя в организме водителя определялось исключительно в промилле. Административная ответственность наступала при показателе 0,16 миллиграмма на литр воздуха.

По данным издания, новый метод определения будет использоваться вместе с прежним и не отменит его. Ожидается, что нововведение устранит пробелы в области обеспечения безопасности движения.

На сегодняшний день за пьяное вождение водителя могут лишить водительских прав на срок до двух лет и оштрафовать на 30 тысяч рублей.