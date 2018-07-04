Набравший 400 баллов на ЕГЭ выпускник раскрыл секрет успеха

Руслан Салимгареев участвовал в олимпиадах и занимался самостоятельно.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Выпускник московской школы № 179 Руслан Салимгареев, сдавший четыре ЕГЭ на 100 баллов, рассказал о своей подготовке к экзаменам. Об этом сообщает RT.

По его словам, в школе его хорошо готовили к ЕГЭ, кроме того, он занимался самостоятельно. Также ему помог опыт участия в олимпиадах по предметам, которые он сдавал. «Труднее всего было на экзамене по биологии, так как я не участвовал в олимпиадах по этому предмету», — отметил Салимгареев, добавив, что месяц занимался с репетитором по биологии.

Выпускник намерен поступить в МГУ, на факультет биоинженерии и биоинформатики. Он надеется приложить руку к созданию нового сорта растений.

«Мне нравится открывать что-то новое, поэтому я думаю, что стану исследователем, ученым, научным сотрудником», — заключил Салимгареев.