Выпускник из Москвы сдал четыре ЕГЭ на 100 баллов

Глава Рособрнадзора не видит в ситуации «ничего удивительного».

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Выпускник московской школы набрал 400 баллов на четырех ЕГЭ, сдав русский язык, профильную математику, биологию и химию, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

Кравцов не видит в этом «ничего удивительного». «Пять лет нам потребовалось, чтобы выйти на устойчивое и объективное проведение экзамена. Дети это понимают и много учатся, и стараются», — сказал он.

Основной этап Единых государственных экзаменов в 2018 году проходил 28 мая — 2 июля. Их сдавали более 730 тыс. выпускников.