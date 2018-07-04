В Казани прошло мероприятие о Льве Толстом для «трудных» подростков

Программа мероприятия была разработана специально для подростков из группы риска с учетом специфики аудитории и актуальной для нее проблематики.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В психолого-педагогическом центре «Ювента» комплексного центра социального обслуживания детей и молодежи «Доверие» прошло мероприятие для подростков, посвященное творчеству писателя Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба центра «Доверие».



Программа мероприятия была разработана специально для подростков из группы риска с учетом специфики аудитории и актуальной для нее проблематики. В ходе занятия ребятам представилась возможность поближе познакомиться с личностью великого русского писателя Л. Н. Толстого.



Несмотря на то что личность писателя многим из подростков была уже знакома по школьной программе, новые факты из биографии Толстого вызвали подлинный интерес. Занятие получилось познавательным, живым и интересным.



В Казанском федеральном университете состоялось торжественное открытие Года Льва Толстого в Татарстане, приуроченное к 190-летнему юбилею великого писателя. Год Толстого призван привлечь внимание к изучению русского языка.