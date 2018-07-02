В КФУ состоится торжественное открытие Года Толстого в Татарстане

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Завтра, 3 июля, открывается Год Льва Толстого в Татарстане, приуроченный к 190-летнему юбилею великого писателя, сообщает АО «Татмедиа».
Торжественное открытие Года Толстого в РТ состоится в 13.00 в актовом зале Института экономики, управления и финансов Казанского (Приволжского) федерального университета (ул. Бутлерова, 2).
С приветственным словом выступят высокие лица республики, а также состоится церемония вручения дипломов лучшим выпускникам университета.
В Татарстане уже проводится цикл юбилейных мероприятий на различных площадках. Среди них – IV Международный молодежный научно-образовательный фестиваль имени Льва Толстого, ток-шоу «Актуален ли Толстой сегодня?», кинолектории, научно-популярные лекции для населения, литературно-музыкальные вечера.
21 сентября прошлого года Президент РТ Рустам Минниханов объявил 2018 год Годом русского писателя Льва Толстого, чья судьба тесно связана с Казанью. Год Толстого призван привлечь внимание к изучению русского языка.
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