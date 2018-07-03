Почта России назвала недостоверной информацию о шедшем 11 лет письме

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Почта России назвала недостоверной информацию о письме, отправленном матерью дочери из Кинешмы в Казань еще в 2007 году и дошедшем уже в 2018-м.
Руководитель направления по внутренним коммуникациям ФГУП «Татарстан почтасы» Евгения Доронина обратила внимание на то, что на доставку послания ушла неделя. Оно было отправлено 9 июня и получено 16-го, что подтверждают оттиски календарного штемпеля на конверте. Из них следует и время обработки письма – 9 часов утра и его получения – 7 часов утра.
По словам Дорониной, на 2018 год указывает и номинал марок, равняющийся 22 рублям. Соответствующий тариф был установлен 3 июня 2017 года. Кроме того, тарифные марки с изображением Кремлей, использованные для оплаты письма, были выпущены в 2009-м, добавила она.
При этом приведенная представителем Почти России информация не противоречит той версии, что письмо просто пролежало на почтамте Кинешмы с 2007-го по 2018 год. За это время отправившая его женщина успела перебраться к дочери в Казань и умереть.
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