Жительнице Казани пришло письмо от покойной матери, отправленное 11 лет назад

Отправленное в 2007 году послание 11 лет провело на почтамте Кинешмы.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Жительнице Казани Наталье Кашфразиевой пришло письмо от ее покойной матери Валентины Смирновой, отправленное 11 лет назад из Кинешмы. Об этом сообщает издание «168 часов».

Послание было написано и отправлено еще в 2007 году, однако первый штемпель кинешемского почтамта появился на нем в 2013 году, второй – в 2018-м, и в текущем же году оно добралось до столицы Татарстана. Перебравшаяся же в 2016-м к дочери пожилая женщина скончалась в 2017-м.

По словам Кашфразиевой, задержавшееся на 11 лет письмо было самым обычным: мать волновалось из-за поздней беременности дочери. Но пришедшее с таким большим запозданием послание заставило ее заплакать – «слишком еще жива рана» из-за недавней смерти близкого человека.