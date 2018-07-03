В Тукаевском районе проверят чистоту водоемов

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На этой неделе специалисты Роспотребнадзора по РТ проверят водоемы Тукаевского района республики, пишет местная газета «Светлый путь».
Несмотря на отсутствие санкционированных мест для купания, в жаркие дни люди спешат окунуться в воду. В четырех местах, которые жители района облюбовали для купания, возьмут пробы воды для проведения микробиологического анализа, в частности, на выявление возбудителя холеры.
Для анализа воду возьмут в Каме возле села Бетьки, в Мелекеске рядом с селом Старые Ерыклы, в Шильне у села Малая Шильна и в Челнинке у села Новотроицкое.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пляж в Бавлинском районе РТ вновь оказался в списке небезопасных мест отдыха.
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