В Тукаевском районе проверят чистоту водоемов

В четырех местах, которые жители района облюбовали для купания, возьмут пробы воды для проведения микробиологического анализа.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На этой неделе специалисты Роспотребнадзора по РТ проверят водоемы Тукаевского района республики, пишет местная газета «Светлый путь».



Несмотря на отсутствие санкционированных мест для купания, в жаркие дни люди спешат окунуться в воду. В четырех местах, которые жители района облюбовали для купания, возьмут пробы воды для проведения микробиологического анализа, в частности, на выявление возбудителя холеры.



Для анализа воду возьмут в Каме возле села Бетьки, в Мелекеске рядом с селом Старые Ерыклы, в Шильне у села Малая Шильна и в Челнинке у села Новотроицкое.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пляж в Бавлинском районе РТ вновь оказался в списке небезопасных мест отдыха.