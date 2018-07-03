Пляж в Бавлинском районе РТ вновь оказался в списке небезопасных мест отдыха

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Пляж в Бавлинском районе РТ вновь закрыт для купания. По данным Роспотребнадзора на 3 июля, качество воды в водоеме не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Неделей ранее, 26 июня, водоем также был признан небезопасным для купания.
На данный момент эксплуатирующей организации направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания, сообщили в пресс-службе ведомства.
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