Пляж в Бавлинском районе РТ вновь оказался в списке небезопасных мест отдыха

Купание в рекреационной зоне было запрещено 26 июня.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Пляж в Бавлинском районе РТ вновь закрыт для купания. По данным Роспотребнадзора на 3 июля, качество воды в водоеме не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Неделей ранее, 26 июня, водоем также был признан небезопасным для купания.

На данный момент эксплуатирующей организации направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания, сообщили в пресс-службе ведомства.