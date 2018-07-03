«Росатом» развивает в Татарстане пилотный проект по суперкомпьютерам

Суперкомпьютеры внедряются на производственных площадках республики.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Госкорпорация «Росатом» в настоящее время развивает в Татарстане пилотный проект по внедрению суперкомпьютеров на производственных площадках. Такой пример привел глава «Росатома» Алексей Лихачев, обсуждая с Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым технологии будущего, передает ТАСС.

Соглашение о сотрудничестве госкорпорации с Татарстаном было подписано на полях ПМЭФ-2018 в Санкт-Петербурге.

Кроме того, госкорпорация «Росатом» планирует в ближайшие годы создать 100-кубитный квантовый компьютер, сообщил Лихачев. Работа над квантовой компьютерной техникой началась в 2009 году. По мнению главы госкорпорации, такая разработка обязана войти в число мировых и является «технологией завтрашнего дня».