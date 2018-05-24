На стенде РТ на ПМЭФ-2018 подпишут соглашения Росатом, Worldskills и АСИ

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Стенд Татарстана станет площадкой для подписания пяти соглашений на полях Петербургского международного экономического форума-2018 (ПМЭФ-2018).

Соглашения с республикой подпишут Агентство стратегических инициатив (АСИ), Оргкомитет по подготовке мирового чемпионата WorldSkills в Казани и Агентство развития профессиональных сообществ «Молодые профессионалы», а также госкорпорация «Росатом».

Кроме того, на стенде республики будут подписаны двухстороннее соглашение о благотворительности между группой «Трансойл» и благотворительным фондом «Русфонд», а также партнерское соглашение между организаторами 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan-2019 и системой Coca-Cola в России.

Также стало известно, что на полях ПМЭФ-2018 будет подписан ряд соглашений между группой «ТАИФ» и КАМАЗом.