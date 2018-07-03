Очевидцы сняли на видео, как пожарные и случайные прохожие поднимали автомобиль.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Сбитую иномаркой без водителя жительницу Елабуги из-под авто доставали очевидцы и пожарные, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о несчастном случае на улице Пролетарской пришло сегодня около девяти часов утра на единый номер вызова экстренных служб 112.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что припаркованная на склоне легковушка «Хендэ» без водителя скатилась вниз и задавила насмерть пожилую женщину. Погибшая выходила из гипермаркета с покупками и не увидела едущий на нее автомобиль.

Как заявила хозяйка корейской легковушки, она поставила машину на ручной тормоз и ушла по своим делам. Видимо «ручник» оказался неисправным, и машина скатилась вниз.

Прибывшие к месту трагедии сотрудники ПСЧ №75 и очевидцы трагедии пытались спасти женщину. При помощи домкрата пожарные и очевидцы подняли автомобиль, вытащили пенсионерку и передали ее медикам скорой помощи. Однако от полученных травм женщина скончалась.