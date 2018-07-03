В Елабуге иномарка без водителя насмерть сбила женщину

Пожилая женщина выходила с покупками из торгового центра, когда на нее наехал автомобиль.

(Елабуга, 3 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня около 9 часов утра в Елабуге иномарка без водителя насмерть сбили пешехода, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы.

Пожилая женщина возвращалась с покупками из торгового центра «Эссен». Когда она переходила дорогу, на нее наехал автомобиль без водителя.

По словам владелицы «Хендэ Солярис», она оставила машину на ручном тормозе, а сама пошла за покупками. Ручник оказался слабым, и автомобиль покатился по дороге, сбив пешехода.

Пожилую женщину пытались спасти, но она скончалась в машине скорой помощи. Окончательную причину аварии установит экспертиза.

Известно, что у женщины-владелицы авто десять лет водительского стажа, и она одна воспитывает троих детей, самому младшему нет и года.