В Елабуге иномарка без водителя насмерть сбила женщину

Фото: esn-24.ru
(Елабуга, 3 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня около 9 часов утра в Елабуге иномарка без водителя насмерть сбили пешехода, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы.
Пожилая женщина возвращалась с покупками из торгового центра «Эссен». Когда она переходила дорогу, на нее наехал автомобиль без водителя.
По словам владелицы «Хендэ Солярис», она оставила машину на ручном тормозе, а сама пошла за покупками. Ручник оказался слабым, и автомобиль покатился по дороге, сбив пешехода.
Пожилую женщину пытались спасти, но она скончалась в машине скорой помощи. Окончательную причину аварии установит экспертиза.
Известно, что у женщины-владелицы авто десять лет водительского стажа, и она одна воспитывает троих детей, самому младшему нет и года.
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