В Татарстане выросло число частных медорганизаций, выдающих электронные больничные

В республике 60 медицинских организаций частной формы собственности выдают электронные листки нетрудоспособности.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане увеличивается число медицинских организаций частной формы собственности, где выдаются электронные листки нетрудоспособности. Сейчас их – 60. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщил заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.

Спикер отметил, что во всех 108 государственных учреждениях здравоохранения Татарстана выдаются электронные больничные. «Параллельно продолжается выдача больничных на бумажных носителях, – сказал он. – Процесс выдачи электронных листков нетрудоспособности удобен как для врачей, так и для населения. Технических сложностей нет. Работодатели листки принимают. Поэтому будем и дальше поддерживать этот проект».

Заместитель министра информатизации и связи РТ Азат Мугинов добавил, что с 2013 года внедрена государственная информационная система «Электронное здравоохранение РТ», с которой работают врачи. За пять месяцев текущего года с использованием системы на прием к врачам татарстанцы записались 6,5 млн раз, констатировал он.

«С применением этой системы врачи могут заполнять электронные листки нетрудоспособности, – подчеркнул Мугинов. – За июнь 35 процентов больничных выдано в электронном виде, в феврале показатель был ниже единицы».