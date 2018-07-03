Жители РТ по электронным больничным получили пособия на сумму более 308 млн рублей

Более 4 тыс. электронных листков нетрудоспособности на данный момент находятся в работе.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На основании более 30 тыс. электронных листков нетрудоспособности жителям Татарстана выплачены пособия на общую сумму более 308 млн рублей. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщил управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин.

«Еще более 4 тыс. листов находятся в работе, остальные пока не закрыли больничный», – рассказал спикер.

С 1 июля прошлого года в России вступил в силу федеральный закон, который регламентирует выдачу электронных листков нетрудоспособности. С начала реализации проекта татарстанцы получили 72 тыс. 628 электронных больничных листов.