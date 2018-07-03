Татарстан занял четвертое место в России по выдаче электронных больничных

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Фото: Расих Фасхутдинов
(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан занимает четвертое место по выдаче электронных листков нетрудоспособности среди 85 регионов России. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин.
Спикер напомнил, что с 1 июля 2017 года в России вступил в силу федеральный закон, который регламентирует выдачу электронных листков нетрудоспособности.
По словам Гайзатуллина, в республике 172 учреждения выдают электронные больничные. «С 1 июля 2017 года ими было выдано более 72 тыс. 628 электронных листков нетрудоспособности», – заметил он.
На конец прошлого года в Татарстане было выдано 1462 электронных больничных, подчеркнул спикер. «За январь – июль этого года количество увеличилось почти в 50 раз, – добавил он. – Показатели востребованности электронных листков нетрудоспособности увеличиваются».
Ежедневно в Татарстане выдается более 1,3 тыс. электронных больничных – это около 35 процентов от общего числа.
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