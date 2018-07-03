Опубликован финальный трейлер «Небоскреба» с Дуэйном Джонсоном

Премьера «Небоскреба» в российских кинотеатрах состоится 12 июля.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На YouTube-канале студии Universal вышел финальный трейлер фильма «Небоскреб» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.



По сюжету бывший агент ФБР и специалист по освобождению заложников Уилл Форд (Дуэйн Джонсон) потерял ногу во время неудачной операции и теперь работает экспертом по безопасности. Его новая работа заключается в том, чтобы проследить, чтобы новенький и высокотехнологичный китайский небоскреб «Жемчужина» оставался в целости и сохранности. Когда на нескольких этажах высотки разгорается пожар, Форду предстоит использовать все свои навыки и умения, чтобы спасти свою семью и выяснить секрет небоскреба.



Режиссером фильма стал Роусон Маршалл Тербер. В фильме также снялись Нив Кэмпбелл, известный по картинам «Крик 4», «Карточный домик», Пабло Шрайбер, снявшийся в фильмах «Оранжевый — хит сезона», «Американские боги», и Ноа Тейлор («Патруль времени», «Грань будущего»).



Премьера «Небоскреба» в российских кинотеатрах состоится 12 июля. Мировая премьера назначена на 11 июля.



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