Опубликован финальный трейлер «Небоскреба» с Дуэйном Джонсоном

Рекомендуем
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На YouTube-канале студии Universal вышел финальный трейлер фильма «Небоскреб» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
По сюжету бывший агент ФБР и специалист по освобождению заложников Уилл Форд (Дуэйн Джонсон) потерял ногу во время неудачной операции и теперь работает экспертом по безопасности. Его новая работа заключается в том, чтобы проследить, чтобы новенький и высокотехнологичный китайский небоскреб «Жемчужина» оставался в целости и сохранности. Когда на нескольких этажах высотки разгорается пожар, Форду предстоит использовать все свои навыки и умения, чтобы спасти свою семью и выяснить секрет небоскреба.
Режиссером фильма стал Роусон Маршалл Тербер. В фильме также снялись Нив Кэмпбелл, известный по картинам «Крик 4», «Карточный домик», Пабло Шрайбер, снявшийся в фильмах «Оранжевый — хит сезона», «Американские боги», и Ноа Тейлор («Патруль времени», «Грань будущего»).
Премьера «Небоскреба» в российских кинотеатрах состоится 12 июля. Мировая премьера назначена на 11 июля.
Ранее в Сети появился трейлер хоррора «Лето 84».
Церемония награждения прошла на Ленфильме в Санкт-Петербурге 30 июня.
Как сообщили в полиции, деньги пожилой женщине вернут.
Российский киновед Сергей Лаврентьев, возглавляющий отборочную комиссию, вскоре объявит список финалистов.
По сведениям ФГУП «Татарстан Почтасы», на доставку послания ушла неделя.
Капремонт улицы позволит разгрузить федеральную трассу М7 на участке от Орловского кольца до улицы Металлургическая.
У фанатов хоккея была возможность прикоснуться к Кубку Гагарина.
В четырех местах, которые жители района облюбовали для купания, возьмут пробы воды для проведения микробиологического анализа.
Водители смогут объехать ремонтируемый участок по дорогам федерального и регионального значения.
Во время мундиаля в столице Татарстана работают пять передвижных экологических лабораторий, одна из которых всегда находится у стадиона Kazan-Arena.
Общестроительные работы на соборе планируется завершить 4 ноября.
На территории Татарстана появятся четыре новых музея.
Праздник известен не только выступлениями фольклорных коллективов со всего Татарстана, но и забавными конкурсами и веселыми играми.
Только в Свияжске с начала мундиаля побывали более 17 тысяч иностранных футбольных болельщиков.
Воспитанник челнинской спортивной школы «Витязь» Ильяс Газизуллин завоевал право участвовать в чемпионате России.
Пожар произошел сегодня днем в селе Троицкий Урай.
Спасская ярмарка пройдет в Елабуге с 3 по 5 августа.
Стороны обсудили налаживание сотрудничества между татарстанскими и казахстанскими СМИ.
Врачи больницы будут консультировать пациентов в кабинете мониторинга орфанных заболеваний.
03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?