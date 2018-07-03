«Похожа на Кристину в старости»: Галкин показал Пугачеву без прикрас и фотошопа

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Фото: instagram.com/maxgalkinru/
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Шоумен Максим Галкин показал фотографию своей возлюбленной Аллы Пугачевой без косметики и фильтров.
На фото запечатлено лицо Аллы Борисовны крупным планом. Певица улыбается, ее волосы распущены, на губах играет улыбка.
«Девушка с реки. Вот только что сфотал Аллусю. Без фильтров гламурных, фотошопов всяких дьявольских и тому подобного. Проверенный дедовский способ фотографии: лицо и объектив. Вот такую Пугачеву я люблю и вижу каждый день, с веснушками от солнца и единственными в мире глазами. И вам, верные мои подписчики, фолловеры мои дорогие, желаю как можно чаще видеть рядом любимое вами лицо», – написал Галкин.
Поклонники не разделили восторг шоумена и посоветовали ему не показывать широкой общественности подобные фотографии.
«Ну что за фотка. Разве такие фотки выставляют. Похожа на Кристину в старости. Совсем старушкой стала. Хотя и так старушка», «Копия Кристина», «Любите молча, любуйтесь молча, а не на показ! Зачем это все?» – высказались фолловеры.
Другие же встали на сторону своей любимицы: «Как же приятно видеть живые лица, какая это редкость сейчас! Алла очаровательна, просто богиня! Вот и весь секрет красоты: любовь + самореализация + позитивный настрой. Естественность – наше все! Алла Борисовна как солнце на этом фото! Дай ей Бог долгих лет жизни и крепкого здоровья!» – написали поклонники.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Пугачева затмила дочь Кристину Орбакайте своей красотой.
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