Пугачева затмила дочь Кристину Орбакайте своей красотой

Алла Пугачева выбрала нетрадиционный наряд для выхода в свет – певица облачилась не в платье, а в джинсы голубого цвета и прозрачную блузку.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Шоумен Максим Галкин опубликовал видео с праздника, на котором собрались члены звездной семьи в полном составе – Алла Пугачева с малышами Лизой и Гарри, Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавой.



Алла Пугачева выбрала нетрадиционный наряд для выхода в свет – певица облачилась не в платье, а в джинсы голубого цвета и прозрачную блузку, обнажающую плечи. «На чудесном дне рождения у друзей!» – подписал видеоролик Галкин.



По мнению многочисленных поклонников, на мероприятии Примадонна выглядела куда лучше, чем ее взрослая дочь. «Какая Алла красивая и счастливая, просто светится, как приятно наблюдать», «Как приятно видеть ваши счастливые лица. Аллочка выглядит как одногодка Максима. Это честно. Молодец. Есть на кого равняться», «Пугачева выглядит лучше, чем Орбакайте», – высказались поклонники в Сети.



Следом Галкин разместил ролик, на котором запечатлел совместный с Примадонной танец. Фанаты пары отметили, что Максим и Алла – замечательная пара, а у Примадонны «горят глаза».