Пугачева затмила дочь Кристину Орбакайте своей красотой

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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Шоумен Максим Галкин опубликовал видео с праздника, на котором собрались члены звездной семьи в полном составе – Алла Пугачева с малышами Лизой и Гарри, Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавой.
Алла Пугачева выбрала нетрадиционный наряд для выхода в свет – певица облачилась не в платье, а в джинсы голубого цвета и прозрачную блузку, обнажающую плечи. «На чудесном дне рождения у друзей!» – подписал видеоролик Галкин.
По мнению многочисленных поклонников, на мероприятии Примадонна выглядела куда лучше, чем ее взрослая дочь. «Какая Алла красивая и счастливая, просто светится, как приятно наблюдать», «Как приятно видеть ваши счастливые лица. Аллочка выглядит как одногодка Максима. Это честно. Молодец. Есть на кого равняться», «Пугачева выглядит лучше, чем Орбакайте», – высказались поклонники в Сети.
Следом Галкин разместил ролик, на котором запечатлел совместный с Примадонной танец. Фанаты пары отметили, что Максим и Алла – замечательная пара, а у Примадонны «горят глаза».
К семейному выходу в свет готовы! 🤩😎🕺🏻💃 #аллапугачева #максимгалкин #кристинаорбакайте #михаилземцов #гарригалкин #елизаветагалкина #клавдияземцова
На чудесном дне рождения у друзей! 💃🕺🏻👨👩👧👦 #семья #дети #праздник
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