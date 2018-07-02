В Москве скончался экс-председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

В 1990-м Кравченко возглавил Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Москве на 81-м году жизни скончался бывший председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко, передает РИА Новости.

О смерти журналиста сообщил его сын Антон Кравченко. Последнее время Кравченко-старший тяжело болел.

Родился в 1938 году в деревне Туреево Дубровского района Брянской области. В 1961-м окончил факультет журналистики МГУ.

До 1966 года работал в «Строительной газете», затем на телевидении. В 1975-м вернулся в «Строительную газету» главным редактором. С 1980-го по 1985-й возглавлял газету «Труд». Добился значительного увеличения тиража обоих изданий.

В 1985 году Кравчено стал первым заместителем председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио), а в 1990-м возглавил ее. В 1989-м также стал руководителем Телеграфного агентства СССР (ТАСС).

На посту главы Гостелерадио часто вступал в конфликты с подчиненными и пытался ограничить свободу СМИ, из-за чего был исключен из Союза журналистов СССР. После провала августовского путча 1991 года оказался уволен со своего поста.

Затем работал первым заместителем главного редактора «Российской газеты», с 1998-го по 2003 год руководил «Парламентской газетой». Был первым заместителем председателя совета директоров ОАО «ТВ-Центр».

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