В Москве скончался экс-председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Москве на 81-м году жизни скончался бывший председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко, передает РИА Новости.
О смерти журналиста сообщил его сын Антон Кравченко. Последнее время Кравченко-старший тяжело болел.
Родился в 1938 году в деревне Туреево Дубровского района Брянской области. В 1961-м окончил факультет журналистики МГУ.
До 1966 года работал в «Строительной газете», затем на телевидении. В 1975-м вернулся в «Строительную газету» главным редактором. С 1980-го по 1985-й возглавлял газету «Труд». Добился значительного увеличения тиража обоих изданий.
В 1985 году Кравчено стал первым заместителем председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио), а в 1990-м возглавил ее. В 1989-м также стал руководителем Телеграфного агентства СССР (ТАСС).
На посту главы Гостелерадио часто вступал в конфликты с подчиненными и пытался ограничить свободу СМИ, из-за чего был исключен из Союза журналистов СССР. После провала августовского путча 1991 года оказался уволен со своего поста.
Затем работал первым заместителем главного редактора «Российской газеты», с 1998-го по 2003 год руководил «Парламентской газетой». Был первым заместителем председателя совета директоров ОАО «ТВ-Центр».
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