Скоропостижно скончалась заслуженная артистка России Ольга Лозовая

Ольга Лозовая скончалась 1 июля после продолжительной болезни.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге на 47-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая. О кончине артистки сообщается на сайте театра.



В сообщении отмечается, что Лозовая скончалась 1 июля после продолжительной болезни. 22 июня актрисе исполнилось 46 лет.



Ольга Лозовая вошла в труппу петербургского Театра музыкальной комедии в 1999 году. Она сыграла в спектаклях «Баронесса Лили», «Бабий бунт», «Женихи», «Свадьба в Малиновке», «Белый.Петербург» и других.



Актриса была удостоена множества званий и наград. В 2004-м Ольга Лозовая получила I премию на Международном конкурсе артистов оперетты им. М. Водяного в Одессе. В 2005 году она стала заслуженной артисткой России, а в 2009 году Указом Президента РФ была награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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