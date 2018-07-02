Скоропостижно скончалась заслуженная артистка России Ольга Лозовая

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге на 47-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая. О кончине артистки сообщается на сайте театра.
В сообщении отмечается, что Лозовая скончалась 1 июля после продолжительной болезни. 22 июня актрисе исполнилось 46 лет.
Ольга Лозовая вошла в труппу петербургского Театра музыкальной комедии в 1999 году. Она сыграла в спектаклях «Баронесса Лили», «Бабий бунт», «Женихи», «Свадьба в Малиновке», «Белый.Петербург» и других.
Актриса была удостоена множества званий и наград. В 2004-м Ольга Лозовая получила I премию на Международном конкурсе артистов оперетты им. М. Водяного в Одессе. В 2005 году она стала заслуженной артисткой России, а в 2009 году Указом Президента РФ была награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о смерти создательницы мюзикла «Призрак оперы» Джиллиан Линн.
Следующая новость
Фанат из Великобритании Джастин Уоллей стал известен после того, как расхвалил Казань у себя в Twitter.
В первую тройку казанского рейтинга событий недели, с 25 июня по 1 июля, вошли также матч «Россия – Испания» и чемпионат мира по футболу.
Школа получила сертификат международного бакалавриата, который позволит выпускникам поступить в ведущие мировые университеты.
Студентки перечислили по две тысячи рублей преподавателю за зачет по истории.
Фотографии с места ДТП появились на страницах в соцсетях.
Животное из городского зоопарка мешает спать всему дому, отметила автор обращения.
Соседи вынесли на улицу телевизор, прислонили его к стене дома и от души поболели за свою команду в матче-противостоянии с испанцами.
Главу Автограда наградили за первое место в одной из номинаций конкурса МВД по РТ «Территоря закона».
В справках о доходах руководители сельских поселений не указали дополнительный доход в размере 100 тысяч рублей.
Казанский музей представил новый проект «Огни Казани», посвященный предметам, изготовленным в советское время в столице Татарстана.
РФП планирует создать на территории бывшей артиллерийской базы экотерриторию.
Замминистра экологии и природных ресурсов РТ рассказал, что в экологических мероприятиях республики участвовали 6 тыс. человек.
02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8